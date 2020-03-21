المنتخب الوطني لرفع الأثقال يواصل معسكره في الجزائر

نفى رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى محسن السباعي أي نية لقطع المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لرفع الأثقال في الجزائر.

وأكد السباعي في تصريحات أدلى بها لموقع ريميسا أن رياضيي المنتخب يواصلون تدريباتهم في معسكرهم المغلق بدولة الجزائر الشقيقة، على الرغم من توقف النشاط الرياضي في الجزائر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال السباعي إنه متواصل بشكل مستمر مع الطاقم الفني، ومتابع لتدريبات اللاعبين التي تتم بشكل منفرد كإجراء احترازي للوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا.

وتضم بعثة المنتخب الوطني بقيادة المدرب الجزائري بشير معريش، والمساعد الوطني أبو بكر محمد التاورغي 3 رياضيين وهم أحمد السباعي في فئة 200م وأبو القاسم السالمي في فئة 400م وعلاء الجورني في فئة 800م.

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