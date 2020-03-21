اخبار الرياضة

نابولي “مُتحمّس” لاستئناف تدريباته.. ويُعلن موعداً جديداً لانطلاقها

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر نادي نابولي عبر الموقع الرسمي أن الفريق سيعود للتدريبات يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي استعدادا لعودة منافسات الدوري الإيطالي.

ويعد نابولي من بين الفرق الإيطالية الأكثر إلحاحا على عودة التدريبات في أقرب وقت ممكن رفقة فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو على الرغم من عدم إعلان الاتحاد الإيطالي عن عودة منافسات الدوري وضبابية استئنافها مجددا في شهر أبريل القادم.

وقبل توقف الدوري الإيطالي يحتل نابولي المركز السادس برصيد ستة تسعة وثلاثين نقطة خلف روما الخامس صاحب الخمسة وأربعين نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك