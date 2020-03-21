نابولي “مُتحمّس” لاستئناف تدريباته.. ويُعلن موعداً جديداً لانطلاقها

ذكر نادي نابولي عبر الموقع الرسمي أن الفريق سيعود للتدريبات يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي استعدادا لعودة منافسات الدوري الإيطالي.

ويعد نابولي من بين الفرق الإيطالية الأكثر إلحاحا على عودة التدريبات في أقرب وقت ممكن رفقة فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو على الرغم من عدم إعلان الاتحاد الإيطالي عن عودة منافسات الدوري وضبابية استئنافها مجددا في شهر أبريل القادم.

وقبل توقف الدوري الإيطالي يحتل نابولي المركز السادس برصيد ستة تسعة وثلاثين نقطة خلف روما الخامس صاحب الخمسة وأربعين نقطة.

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