الدولي الليبي صالح الطاهر يسفخ عقده مع “الرفاع”

فسخ لاعبنا الدولي الليبي، صالح الطاهر، تعاقده مع ناديه نادي الرفاع البحريني، وعاد إلى أرض الوطن، وذلك بعد مدة قصيرة قضاها اللاعب بين صفوف الفريق وقدم خلالها مستوى لابأس به.

وقال الطاهر، في تصريحات خاصة لموقع ريميسا الرياضي أنه طلب فسخ تعاقده مع نادي الرفاع بالتراضي بسبب توقف الدوري البحريني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة في العالم أجمع وتوقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف تعالت أصوات من بعض الأندية والخبراء والإعلاميين تطالب بإلغاء الدوري ولذلك فقد فضل فسخ تعاقده والعودة إلى ليبيا، وكان الطاهر قد تعاقد مع نادي الرفاع البحريني في نهاية شهر ديسمبر الماضي، قادما من نادي اتحاد طنجة المغربي .

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