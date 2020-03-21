إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لرفع الأثقال في بنغازي

أصدر رئيس الاتحاد العام لرفع الأثقال القرار رقم (3) لعام 2020 والصادر بتاريخ الـ17 من شهر مارس الجاري بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لمنطقة بنغازي.

وقد جاء في مضمون القرار إلغاء قرار رئيس الاتحاد العام رقم (5) لسنة 2017 بشأن تشكيل الاتحاد الفرعي بنغازي وتشكيل اتحاد جديد يضم كل من نوري سالم هيلان رئيسا ومحمد مصطفى الرقيق نائبا له.

ويقضي القرار بتعيين علي جمعة الطحاوي مقررا للاتحاد، والمبروك عبدالقادر الفيتوري أمينا للصندوق، وعضوية كل من يونس مصطفى المستيري وعبدالرحمن بدر المجبري ومحمد موسى العبيدي.

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