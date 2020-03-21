“كورونا” يكشف عن وجه راشفورد الإنساني

بعد إقفال المدارس في بريطانيا جراء الحجر الصحّي المفروض من قبل الحكومة للتقليل من تفشي فيروس كورونا المميت، قرر مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد الانضمام لمنظمة خيرية معنية بجمع التبرعات لتوفير الطعام للأطفال غير المعتمدين على المدارس في الحصول على وجباتهم اليومية.

ودعا المهاجم الإنجليزي من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي القادرين على توفير احتياجات هذه المنظمة إلى التبرع للقيام بواجبهم الانساني تجاه الأطفال وعدم تركهم في هذه المرحلة الحساسة.

وتشهد الأيام الأخيرة العديد من المبادرات الإنسانية من قبل اللاعبين حول العالم وقيامهم بتخصيص الموارد المالية الخاصة بهم وتقديمها كمساعدات للجهات الطبية المعنية بمحاربة فيروس كورونا إذ قام النجم الفرنسي فرانك ريبيري قبل يومين بتخصيص مبلغ مالي يصل لحوالي 50 ألف يورو لمستشفيات فلورنسا لتوفير المستلزمات الطبية.

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