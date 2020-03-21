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رايولا يُنهي الجدل ويكشف مصير بوغبا مع اليونايتد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مينو رايولا وكيل أعمال لاعب وسط خط مانشستر يونايتد بول بوغبا إن اللاعب ما زال مرتبطا بالشياطين الحمر بعقد يمتد حتى صيف 2021 قابلا للتمديد موسما ونصف.

ويركز الدولي الفرنسي حاليا على تدريباته في بيته بعد الحجر الصحي المفروض كإجراء للوقاية من فيروس كورونا، لكن رايولا لم يستبعد انتقال موكله بعد انتهاء عقده رغم تمسك المدرب أولي سولشاير به.

يُشار إلى أن بوغبا لم يشارك مع اليونايتد هذا الموسم سوى في ثماني مباريات لحساب جميع المسابقات نظرا لتعرضه لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ أواخر العام الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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