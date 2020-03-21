رايولا يُنهي الجدل ويكشف مصير بوغبا مع اليونايتد

قال مينو رايولا وكيل أعمال لاعب وسط خط مانشستر يونايتد بول بوغبا إن اللاعب ما زال مرتبطا بالشياطين الحمر بعقد يمتد حتى صيف 2021 قابلا للتمديد موسما ونصف.

ويركز الدولي الفرنسي حاليا على تدريباته في بيته بعد الحجر الصحي المفروض كإجراء للوقاية من فيروس كورونا، لكن رايولا لم يستبعد انتقال موكله بعد انتهاء عقده رغم تمسك المدرب أولي سولشاير به.

يُشار إلى أن بوغبا لم يشارك مع اليونايتد هذا الموسم سوى في ثماني مباريات لحساب جميع المسابقات نظرا لتعرضه لإصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ أواخر العام الماضي.

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