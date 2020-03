اللجنة الأولمبية.. تأكدعدم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

بسبب كورونا تأجلت الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم [سبورت]

نقلت وكالة ”كيودو“ اليابانية للأنباء عن مسؤول بارز في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 قوله اليوم السبت إن اللجنة ليست في وارد اتخاذ قرار بتأجيل أو إلغاء الدورة الصيفية المقبلة في المرحلة الحالية.

وأضافت الوكالة أن تصريح المسؤول جاء ردا على طلب من اللجنة الأولمبية النرويجية بعدم إقامة الدورة حتى تتم السيطرة على وباء كورونا.

ونقلت الوكالة اليابانية عن توشياكي إيندو، نائب رئيس اللجنة المنظمة قوله: ”اللجنة الأولمبية الدولية هي من يتخذ القرار النهائي. بالتأكيد سنواصل نحن جهودنا لاستضافة الحدث في يوليو، كما هو مخطط له“.

وأصبحت اللجنة الأولمبية النرويجية آخر المطالبين بتأجيل الدورة الأولمبية المقبلة بعد أن تقدمت كولومبيا وسلوفينيا بطلبين مماثلين يوم الجمعة.

وبسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي تأجلت أو ألغيت الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم، كما أشاع الوباء الذعر والفوضى حول العالم.

ووصلت الشعلة الأولمبية إلى اليابان قادمة من اليونان أمس الجمعة.

