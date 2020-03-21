كورونا يهدد حياة الأسطورة البرازيلية بيليه

صرح نجل النجم البرازيلي بيليه بأنه يشعر بالخوف على صحة والده وحياته إجمالا وهو يبلغ من العمر 80 عاما جراء الحجر الصحي من فيروس كورونا والتداعيات النفسية التي قد تلاحقه إضافة لاحتمالية إصابة والده بهذا الفيروس.

إيدينو نجل بيليه قال في تصريحات صحفية لموقع “جلوبو سبورت” البرازيلي إن والده خرج قبل فترة من عملية صعبة ولم يكمل عملية تأهيله بالشكل الأمثل ولايستطيع السير على قدميه في هذه المرحلة وهذا ما سبب له حالة من الاكتئاب والخجل فهو نجم في كرة القدم وحزين لما وصلت إليه صحته في هذه اللحظات.

ويشكل فيروس كورونا خطورة كبيرة على حياة كبار السن مثلما ذكر على لسان منظمة الصحة الدولية كما عطل الحجر الصحي الذي فرضته غالبية دول العالم مناحي الحياة وهذا ماسيجعل بيليه يتأخر في استكمال مراحله العلاجية.

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