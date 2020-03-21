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كورونا يهدد حياة الأسطورة البرازيلية بيليه

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح نجل النجم البرازيلي بيليه بأنه يشعر بالخوف على صحة والده وحياته إجمالا وهو يبلغ من العمر 80 عاما جراء الحجر الصحي من فيروس كورونا والتداعيات النفسية التي قد تلاحقه إضافة لاحتمالية إصابة والده بهذا الفيروس.

إيدينو نجل بيليه قال في تصريحات صحفية لموقع “جلوبو سبورت” البرازيلي إن والده خرج قبل فترة من عملية صعبة ولم يكمل عملية تأهيله بالشكل الأمثل ولايستطيع السير على قدميه في هذه المرحلة وهذا ما سبب له حالة من الاكتئاب والخجل فهو نجم في كرة القدم وحزين لما وصلت إليه صحته في هذه اللحظات.

ويشكل فيروس كورونا خطورة كبيرة على حياة كبار السن مثلما ذكر على لسان منظمة الصحة الدولية كما عطل الحجر الصحي الذي فرضته غالبية دول العالم مناحي الحياة وهذا ماسيجعل بيليه يتأخر في استكمال مراحله العلاجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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