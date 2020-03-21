بنفيكا يساهم بـ”مليون يورو” للحد من انتشار كورونا

أعلن بنفيكا البرتغالي تبرعه بمبلغ مليون يورو لمحاربة وباء كورونا المنتشر في أوروبا والذي تسبب في توقف المسابقات والنشاطات الرياضية حتى إشعار آخر .

وأوضح بنفيكا أن التبرعات ستكون عن طريق شراء أجهزة ومواد طبية لمساعدة الجميع في تخطي هذه المحنة والظروف الصعبة التي تعاني منها البرتغال كلها، بسبب تفشي فيروس كورونا .

وذكر النادي البرتغالي أن هنالك تبرعات ومبادرات أخرى للمجتمع المدني للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، كما وجه بنفيكا الشكر لكل العاملين في مجال هيئة الخدمات الطبية البرتغالية والأمن وكل من يعمل لتوفير البضائع الأساسية بصورة يومية للناس .

يُشار إلى أن البرتغال قد سجلت مؤخراً ظهور أكثر من 1000 حالة إصابة بوباء كورونا، فيما تعافى 5 أشخاص وتوفي 6 منهم.

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