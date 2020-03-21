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كورونا يصيب ثنائي لوس أنجلوس ليكرز

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي لكرة السلة أن اثنين من لاعبيه تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا وخضعا مباشرة للعزل تحت رعاية طبية مشددة.

وذكر ليكرز أن اللاعبين تحت ملاحظة من النادي والطاقم الطبي وذلك من أجل شفائهما والعودة مجدداً للتدريبات في الفترة المقبلة حيث أوضح النادي بأن عينتهما جاءت إيجابية بعد الفحوصات التي أجراها جميع أفراد النادي لكنه لم يعلن اسمي اللاعبين حتى الآن .

وأصاب وباء كورونا العديد من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي فيما تعرضت رابطة الدوري لانتقادات كبيرة بسبب أفضلية اللاعبين للكشف فيما ينتظر آخرون في الولايات المتحدة الخضوع للفحوصات الدقيقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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