كورونا يصيب ثنائي لوس أنجلوس ليكرز

أعلن لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي لكرة السلة أن اثنين من لاعبيه تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا وخضعا مباشرة للعزل تحت رعاية طبية مشددة.

وذكر ليكرز أن اللاعبين تحت ملاحظة من النادي والطاقم الطبي وذلك من أجل شفائهما والعودة مجدداً للتدريبات في الفترة المقبلة حيث أوضح النادي بأن عينتهما جاءت إيجابية بعد الفحوصات التي أجراها جميع أفراد النادي لكنه لم يعلن اسمي اللاعبين حتى الآن .

وأصاب وباء كورونا العديد من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي فيما تعرضت رابطة الدوري لانتقادات كبيرة بسبب أفضلية اللاعبين للكشف فيما ينتظر آخرون في الولايات المتحدة الخضوع للفحوصات الدقيقة .

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