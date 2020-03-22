اتحاد الرماية يدعم حملة لتعقيم عدد من المرافق

قام الاتحاد الليبي للرماية بدعم فريق العمل التطوعي قرقارش من أجل تنفيذ عمليات تعقيم مراكز إيواء النازحين و المخابز والأسواق في نطاق بلدية حي الأندلس للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتأتي مبادرة الاتحاد الليبي للرماية انطلاقاً من دوره المجتمعي ومن دافع الدور السامي للرياضة في مواجهة مثل هذه الأزمات حيث يعد العمل التطوعي دليل على وعي الأمم وتقدمها وازدهارها.

ومن المتوقع أن تتواصل حملة التعقيم لفترة، حيث

ستشمل أيضا تعقيم دار العجزة والمسنين ودار رعاية الأيتام بالاضافة بعض المرافق الإدارية الأخرى في طرابلس.

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