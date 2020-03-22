الاتحاد الصيني يعلن إصابة “وو لي” لاعب إسبانيول

نشر الاتحاد الصيني لكرة القدم بيانا أعلن من خلاله إصابة لاعب إسبانيول والمنتخب الصيني وو لي بفيروس كورونا المستجد بعد تشخيص حالته عقب الاشتباه بوجود الأعرض.

الاتحاد الصيني قال في بيانه أنه يتابع حالة اللاعب بشكل مكثف وسيحاول قدر الإمكان تقديم المساعدة اللازمة له ولإدارة ناديه خاصة وأن الفريق الإسباني كان قد أعلن في وقت سابق إصابة 6 لاعبين من أعضاء فريقه دون أن يقوم بالإفصاح عن هويتهم.

وتعاني الأندية الإسبانية والإيطالية والإنجليزية في هذه الفترة من إصابات عديدة بين صفوف لاعبيها بفيروس كورونا بسبب انتشاره الكبير داخل هذه البلدان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية