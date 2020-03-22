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البرازيلي رونالدينهو يحتفل بعيد ميلاده خلف القضبان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفل مساء الأمس النجم البرازيلي رونالدينهو بعيد ميلاده الأربعين خلف القضبان عقب احتجازه في الباراغوي من قبل سلطاتها بسبب دخول إلى البلاد بجواز سفر مزور.

ويقضي النجم البرازيلي أيامه رفقة أخيه في السجن بجانب 195 سجيناظن بعدما رفض القضاء هناك الإفراج عنه بكفالة مالية.

وبحسب بعض التقارير الصحفية كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قرر في وقت سابق التدخل لحل أزمة رونالدينهو من خلال تسديد ديونه قبل تفاقم أزمة كورونا.

ولم تفصح السلطات في البارغواي عن تفاصيل الافراج عن اللاعب البرازيلي الذي يشارك في بعض المباريات خلف القضبان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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