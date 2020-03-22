نجم يوفنتوس “ديبالا” يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث لاعب في صفوف البيانكونيري يلتقط العدوى .

وذكر ديبالا عبر حسابه في تويتر أنه تلقى نتائج الفحوصات الخاصة بكوفيد 19 وقد أظهرت إيجابيتها إضافة إلى صديقته أوريانا إلا أن النجم الأرجنتيني أوضح بأنه لا يشعر بأية مضاعفات وتعد حالته ممتازة موجهاً شكره لكل الداعمين في إيطاليا وعبر العالم .

ويعد باولو ديبالا اللاعب الثالث الذي يصاب بفيروس كورونا عقب المدافع دانييلي روغاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل أيام .

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