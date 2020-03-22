كورونا يضرب منزل باولو مالديني

أعلن نادي ميلان إصابة مديره التقني وأسطورته السابق باولو مالديني إضافة إلى إبنه دانييلي بوباء كورونا بعد ظهور الفحوصات الطبية الخاصة بهما .

وذكر بيان الميلان أن باولو مالديني أصبح على علم بالاتصال بشخص ثبتت إصابته لاحقاً بالفيروس وبدأ في إظهار نفس الأعراض ليخضع إلى الاختبارات التي كانت إيجابية، كما أوضحت الفحوصات إصابة نجله دانييلي .

وسيواصل كل من باولو مالديني ودانييلي الحجر الصحي وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين ويعمل الطاقم الطبي للروسونيري حتى الشفاء بالكامل وفقاً للبروتوكولات الطبية المتبعة في إيطاليا.

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