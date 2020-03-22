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كورونا يضرب منزل باولو مالديني

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ميلان إصابة مديره التقني وأسطورته السابق باولو مالديني إضافة إلى إبنه دانييلي بوباء كورونا بعد ظهور الفحوصات الطبية الخاصة بهما .

وذكر بيان الميلان أن باولو مالديني أصبح على علم بالاتصال بشخص ثبتت إصابته لاحقاً بالفيروس وبدأ في إظهار نفس الأعراض ليخضع إلى الاختبارات التي كانت إيجابية، كما أوضحت الفحوصات إصابة نجله دانييلي .

وسيواصل كل من باولو مالديني ودانييلي الحجر الصحي وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين ويعمل الطاقم الطبي للروسونيري حتى الشفاء بالكامل وفقاً للبروتوكولات الطبية المتبعة في إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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