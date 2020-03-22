“النعمي الابن” يُتوّج بلقب بطولة “الزم بيتك والعب الشطرنج”

تمكن هاشم النعمي نجل بطل الشطرنج الراحل خالد النعمي من حصد لقب أول نسخة لبطولة الشطرنج التي نظمت تحت شعار “الزم بيتك والعب الشطرنج”.

وقام بتنظيم البطولة مجموعة من الشباب المنظمين لأسرة الشطرنج بطرابلس في إطار التوعية بضرورة الالتزام بتعليمات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد امتد اللعب في مباريات هذه البطولة لمدة ساعة كاملة في ليلة الجمعية على شبكة الإنترنت ودارت منافساتها بين 29 لاعبا، حيث جاء هاشم النعمي من طرابلس في المركز الأول، فيما احتل صلاح فطيس الترتيب الثاني، أما محمد القمودي من الزاوية فقد حل ثالثا في الترتيب.

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