الأسطورة بيليه يخضع لعزل صحي تخوفا من كورونا

ساو باولو-العنوان

يخضع أسطورة الكرة العالمية بيليه لعزل صحي في منزله بساو باولو خوفاً من تفشي فيروس كورونا عقب معاناته الصحية في الفترة الماضية.

وقالت صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية، “أن بيليه يخضع تحت إشراف طبي منذ الأسبوع الماضي لعزل صحي صارم لأنه من أكثر المعرضين لخطر الإصابة بوباء كورونا نظراً لحالته الصحية المتراجعة في الآونة الأخيرة.

وكان بيليه قد عانى في الفترات الأخيرة من العديد من المشاكل الصحية أدت لدخوله المستشفى في العديد من المرات، حيث لم يتعاف بشكل كامل حتى الآن.

المصدر-وكالات