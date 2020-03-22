نجوم ليبيا يطلقون حملة لمساعدة العائلات المحتاجة

حملة إنسانية تقضي بمساعدة عدد من العائلات المحتاجة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، بادر بها نجوم كرة القدم في مصر ليبدأ التحدي من نجم لآخر وكل منهم تكفل بعدد من العائلات لمدة شهر.

تجاوزت الحملة حدود مصر ووصلت للاعب النادي الأهلي المصري علي معلول والذي بدوره مررها لزميله يوسف المساكني الذي قبل التحدي وأعلن أنه سيتكفل بـ100 عائلة لمدة شهر، ثم قام بتمرير التحدي لزميله طه ياسين الخنيسي الذي قبله وأكد أنه سيتكفل بـ30 عائلة لمدة شهر.

واختار الخنيسي أن يمرر التحدي لزميله في الترجي الرياضي التونسي الدولي الليبي حمدو الهوني، وهذا ما فعله أيضا نجم الاتحاد السكندري ومهاجم منتخبنا الوطني أنيس سلتو، الذي أطلق الحملة من مصر، بدوره قبل حمدو التحدي بكل رحابة صدر وتعهد بالتكفل بـ30 عائلة لمدة شهر، لتصل الحملة إلى ليبيا بعد أن دعا حمدو نجوم المنتخب الوطني مؤيد اللافي والمعتصم المصراتي وسند الورفلي ومحمد الطب الوالدوكالي الصيد.

ولقي التحدي إقبالا كبيرا عند جميع الرياضيين سواء كانوا ليبيين أو عرب، فالهدف واحد وهو تقديم المساعدة لمن يستحق ومساندة الناس لتجاوز هذه الأزمة العالمية بخير وسلامة وهذا هو الوجه الحقيقي للرياضة.

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