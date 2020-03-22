شاهد كيف تضامنت شارابوفا مع إيطاليا

أعلنت نجم التنس الروسية ماريا شارابوفا تضامنها التام مع إيطاليا بسبب ما تعانيه هذه الأيام من تفشي فيروس كورونا.

ونشرت شارابوفا صورة لها كتب عليها أنا أحب إيطاليا عبر حسابها الشخصي على انستغرام وكتبت عليها (ذهبت إلى إيطاليا وأنا طفلة وعلى الفور وقعت في حبها وهي بلدي الثاني..لقد تدربت طيلة العام الماضي في إيطاليا وتناولت المكرونة أكثر من أي شخص آخر..لديّ أصدقاء كُثر هناك وفريق عمل كان له تأثير كبير في مسيرتي).

يذكر أن إيطاليا من أكثر الدول تضررا من الفيروس المستجد بعد الصين إذ تتزايد الحالات فيها بشكل مرعب يوميا كما أن الوفيات فيها تجاوزت الثلاثة آلاف، كما أن الفيروس شل حركة الرياضة هناك وأصاب العديد من الرياضيين وهذا ما جعل العديد من نجوم العالم يتضامنون مع الإيطاليين.

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