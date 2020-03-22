اخبار الرياضة

شاهد كيف تضامنت شارابوفا مع إيطاليا

تم النشر منذُ 21 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت نجم التنس الروسية ماريا شارابوفا تضامنها التام مع إيطاليا بسبب ما تعانيه هذه الأيام من تفشي فيروس كورونا.

ونشرت شارابوفا صورة لها كتب عليها أنا أحب إيطاليا عبر حسابها الشخصي على انستغرام وكتبت عليها (ذهبت إلى إيطاليا وأنا طفلة وعلى الفور وقعت في حبها وهي بلدي الثاني..لقد تدربت طيلة العام الماضي في إيطاليا وتناولت المكرونة أكثر من أي شخص آخر..لديّ أصدقاء كُثر هناك وفريق عمل كان له تأثير كبير في مسيرتي).

يذكر أن إيطاليا من أكثر الدول تضررا من الفيروس المستجد بعد الصين إذ تتزايد الحالات فيها بشكل مرعب يوميا كما أن الوفيات فيها تجاوزت الثلاثة آلاف، كما أن الفيروس شل حركة الرياضة هناك وأصاب العديد من الرياضيين وهذا ما جعل العديد من نجوم العالم يتضامنون مع الإيطاليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وحتى صرب البوسنة بعد أن دمرتهم الحرب متضامنين مع إيطاليا بعد غزو الجراد والقمل والضفادع عليها ـ واضافوا أن شرابوفا أصيبت بداء الدجاج ـ وهو مرض يصيب النساء الاسكندنافيات في الانف والحنجرة فيصدرون صوت مثل الدجاجة عندما يضحكون أو يبكون

    رد