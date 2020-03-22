هيئة الشباب والرياضة تبحث سبل مواجهة كورونا

قامت اللجنة المكلفة من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب القرار رقم 36 لهذه السنة بعقد اجتماعها الأول بخصوص تنفيذ ما جاء في المادة رقم 2 من القرار.

وعُقد الاجتماع برئاسة مدير إدارة شؤون الرياضة بالهيئة حسين البوسيفي وأعضاء اللجنة المكلفة وبحضور مندوبين عن مفوضية الكشافة والمرشدات وعن اللجنة الأولمبية وعن جهاز الحرس البلدي.

وناقش الحضور أبرز الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذ من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، كما نوقش أيضا في هذا الاجتماع وضع آلية للتواصل بين أعضاء اللجنة ورؤساء الفروع ، لتسهيل تغطية الأعمال في كل أنحاء البلاد.

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