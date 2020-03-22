اخبار الرياضة

هيئة الشباب والرياضة تبحث سبل مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المكلفة من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب القرار رقم 36 لهذه السنة بعقد اجتماعها الأول بخصوص تنفيذ ما جاء في المادة رقم 2 من القرار.

وعُقد الاجتماع برئاسة مدير إدارة شؤون الرياضة بالهيئة حسين البوسيفي وأعضاء اللجنة المكلفة وبحضور مندوبين عن مفوضية الكشافة والمرشدات وعن اللجنة الأولمبية وعن جهاز الحرس البلدي.

وناقش الحضور أبرز الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذ من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، كما نوقش أيضا في هذا الاجتماع وضع آلية للتواصل بين أعضاء اللجنة ورؤساء الفروع ، لتسهيل تغطية الأعمال في كل أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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