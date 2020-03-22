إليك أبرز البطولات التي أُلغِيَت عبر التاريخ

تسبب فيروس كورونا المستجد Covid-19 بتأجيل بطولة كأس أمم أوروبا 2020 والتي كان من المقرر إقامتها في 12 مدينة أوروبية الصيف المقبل، بالإضافة لتأجيل كوبا أميركا أيضًا وكأس العالم للأندية وجميع البطولات الرياضية في أغلب دول العالم.

هذا التأجيل ليس الأول في تاريخ كرة القدم، فقد شهد العالم الكثير من الأحداث التي تسببت بتأجيل العديد من الأحداث الرياضية.

بداية مع الألعاب الأولمبية، حيث تم إلغاء 3 دورات من الألعاب الأولمبية، وذلك سبب الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد تم إلغاء دورات الألعاب الأولمبية في 1916، 1940 و1944.

وأقيم كأس العالم لأول مرة في التاريخ عام 1930 عندما قرر الاتحاد الدولي FIFA تنظيم بطولة كرة قدم عالمية في عهد الرئيس جول ريميه، وثم أقيمت البطولة مرتين في 1934 و1938.

وكان من المقرر أن تقام بطولتان في أعوام 1942 و 1946 ولكن تم إلغاؤها بسبب الحرب العالمية الثانية، وعادت البطولة مرة أخرى في عام 1950 في البرازيل بعدما رفضت الدول الأوروبية استضافتها بسبب آثار الحرب.

شتاء إنجلترا 1962-1963 أطلق عليه الكثيرون الشتاء الأصعب في تاريخ البلاد في تلك الفترة، حيث استمر هطول الثلوج في البلاد لأكثر من شهرين متتاليين، مما تسبب في تأجيل العديد من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، الاتحاد الإنجليزي المعروف بصرامته لم يتخذ قرارًا بتأجيل أو إلغاء البطولة، واستمر خوض المباريات رغم أنها في كثير من الأحيان كان يتم تأجيلها، فمثلًا إحدى المباريات تأجلت 12 مرة.

وفي عام 1972 تم إلغاء بطولة الأندية الآسيوية، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها 7 فرق، منها القادسية الكويتي، وراسينغ اللبناني، وكانت ستقام في طهران عاصمة إيران، لكنها ألغيت بسبب انسحاب فريق رينجرز ممثل هونج كونج لأسباب مالية، ثم انسحب القادسية وراسينج بسبب مشاركة فريق مكابي حيفا الإسرائيلي.

وفي عام 1990 ألغيت بطولة كأس الأندية العربية بسبب حرب الخليج الثانية، علمًا بأنه تم خوض عدة مباريات قبل الإلغاء.

ومن أشهر الأحداث التي تم إلغاؤها أيضًا، الدوري المصري 2011/2012 النسخة الخامسة والخمسين من المسابقة، وفي الأول من فبراير لعام 2012 حدثت كارثة استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 72 شخصًا بعد اشتباكات وأعمال شغب، وعلى إثرها تم إلغاء الدوري لهذا الموسم، كما تم إلغاء موسم 2012/2013 لأسباب أمنية.

ومن البطولات التي تم إلغاؤها أيضًا، الدوري الليبي الممتاز، والذي ألغي 4 مرات بسبب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية بدءًا من عام 2011.

الدوري العراقي أيضًا، شهد هو الآخر إلغاء لموسمين 2002/2003 و 2003/2004 وذلك بسبب حرب العراق التي بدأت في 20 مارس من عام 2003.

ومن الأحداث الطريفة التي ألغيت كأس العرب للمنتخبات في عام 2009، إذ لعبت بعض المباريات التأهيلية ثم لم تستكمل البطولة بسبب عدم وجود راعٍ.

ولن ننسَ نهائي كأس سودا أمريكانا 2016، والذي تم إلغاؤه بسبب الحادثة الأليمة وسقوط طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي والذي أدى إلى وفاة عدد كبير من لاعبي الفريق والطاقم الفني، ثم تم منح اللقب شرفيًا للفريق البرازيلي، وتأهل الفريقان وهما أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وشابيكوينسي البرازيلي إلى كأس ليبرتادوريس في عام 2017.

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