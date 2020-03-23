يونايتد يخفض سعر بوغبا بسبب إصابته

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الانكليزي قد قررو إنقاص 40 مليون يورو من القيمة التي كانوا يطلبونها مقابل التخلي عن خدمات لاعب خط وسطهم بول بوغبا.

وبحسب الميرور فإن سعر اللاعب ذو الـ27 عاما قد هبط جراء إصابته في الكاحل و أصبح 110 مليون يورو بدلا من 150 مليونا التي كان النادي الانكليزي يطلبها ، حيث يرتبط معه بوغبا حاليا بعقد يمتد حتى صيف 2021 قابل للتجديد .

وكانت عدة أندية قد أبدت رغبتها في ضم الدولي الفرنسي وهي باريس سان جيرمان وريال مدريد بالإضافة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

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