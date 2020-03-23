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يونايتد يخفض سعر بوغبا بسبب إصابته

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الانكليزي قد قررو إنقاص 40 مليون يورو من القيمة التي كانوا يطلبونها مقابل التخلي عن خدمات لاعب خط وسطهم بول بوغبا.

وبحسب الميرور فإن سعر اللاعب ذو الـ27 عاما قد هبط جراء إصابته في الكاحل و أصبح 110 مليون يورو بدلا من 150 مليونا التي كان النادي الانكليزي يطلبها ، حيث يرتبط معه بوغبا حاليا بعقد يمتد حتى صيف 2021 قابل للتجديد .
وكانت عدة أندية قد أبدت رغبتها في ضم الدولي الفرنسي وهي باريس سان جيرمان وريال مدريد بالإضافة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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