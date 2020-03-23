اتحاد الكرة الكويتي يعلق مسابقاته حتى أغسطس

أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله تعليق مسابقات كرة القدم حتى شهر أغسطس القادم خوفا على سلامة الرياضيين والمشجعين.

وفتح الاتحاد الكويتي لكرة القدم المجال أمام أي سيناريو بحسب٠ بيانه ذاكرا أنه منفتح على أي خيار قد يحدث خلال الفترة المقبلة ولكنه يحرص الآن على حماية الرياضيين والمشجعين التي يعتبرها بالدرجة الأولى مسؤولية الجميع.

وفي السياق ذاته كلفت لجنة المسابقات بوضع تصورها لجدول زمني ورزنامة استكمال البطولات تماشيا مع الوضع الحالي للخروج بأقل الأضرار الممكنة.

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