إنتر لا يرغب بشراء عقد سانشيز بسبب راتبه الباهظ

ذكر موقع كالشيو ميركاتو أن إدارة الإنتر لا ترغب بشراء عقد لاعبها المعار من مانشستر يونايتد ألكسس سانشيز بسبب راتبه الباهظ.

إدارة الفريق الإيطالي لا تمانع في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مرة أخرى دون إلزامية الشراء خاصة أنه لم يشارك كثيرا هذا الموسم.

وكانت بعض الصحف الإيطالية قد تحدثت قبل أيام أن المدافع الأوروغوياني ديغو غودين بدوره لن يستمر مع الإنتر حيث سمحت له إدارة الفريق بالبحث عن فريق جديد خاصة أنه لم يقدم الإضافة المرجوة.

وقام الإنتر في هذا الموسم بتعزيز صفوفه بالعديد من الصفقات المهمة وعلى رأسها البلجيكي رومليو لوكاكو قادما من مانشستر يونايتد إضافة لكرستيان اركسين الذي قدم إلى الفريق من توتنهام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية