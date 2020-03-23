كورتوا يتعافى تدريجيا من إصابته

وصل البلجيكي تيبو كورتوا إلى المرحلة الأخيرة للتعافي من الإصابة التي ألمت به رفقة فريقه ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس قبل التوقف الإجباري للدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا.

وقبل التوقف كان من المفترض أن يغيب كورتوا عن مباراة فريقه ريال مدريد في إطار الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في لقاء الإياب الذي كان سيقام بملعب الاتحاد بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي بـ2-1.

ويتدرب الحارس البلجيكي في منزله بشكل منفرد إسوة بباقي لاعبي ريال مدريد لكي يتماثل للشفاء ويحافظ على لياقته البدنية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني في شهر مايو المقبل إن تحسنت الأوضاع.

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