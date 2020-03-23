تأجيل آخر متوقع.. ربكة غير مسبوقة في الدوري الإيطالي بسبب كورونا

في الوقت الذي توقفت فيه الدماء في عروق الإيطاليين بسبب وضع البلاد المتأزم بسبب انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة، لاتزال الصورة ضبابية حول عودة عجلة الدوري ووضعية عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء.

وكشفت الصحف الإيطالية وعلى رأسها لاريبوبليكا أن عودة منافسات الدوري ستتأجل حتى بداية يونيو المقبل في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بالوباء الفتاك، الصحيفة أشارت إلى أن الخطة التي تمت مناقشتها بين رؤساء أندية السيرياآ بعودة المنافسات في يونيو على أن ينتهي الدوري في آخر أيام شهر يوليو المقبل وذلك عقب تأجيل اليورو .

وسيضع تأجيل انطلاق منافسات الدوري في إيطاليا رابطة الأندية في مأزق آخر بسبب عقود بعض اللاعبين التي ستنتهي نسبة ليست بالقليلة منها في الثلاثين من يونيو المقبل وهذا سيكون أهم نقاط الحديث خلال الاجتماع الذي سيناقش أيضاً وضعية الكالشيو وسط كل هذه الأزمات.

وتعد إيطاليا البلد الأكثر تضرراً جراء تفشي وباء كورونا بإصابات وصلت إلى أكثر من 47 ألف مصاب و4000 آلاف حالة وفاة، ما يعني أنها ستكون مطالبة بتأجيل منافسات الدوري مرة أخرى فبعد الموعد المقرر في الثالث من مايو، القرار الجديد في الغالب سيكون التأجيل حتى يونيو، عقبة ستكون في طريق اتحاد الكرة الإيطالي ورابطة الأندية في تحديد موعد جديد وعقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء في وضع غير مسبوق للكرة الإيطالية.

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