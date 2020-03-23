تعليق متأخر للدوري الأسترالي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم توقف دوري المحترفين حتى يونيو المقبل بسبب انتشار وباء كورونا.

وذكر بيان الاتحاد الأسترالي والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري جيلون ماكلاشلان أن فيروس كورونا يعدّ التهديد الأكثر خطورة للعبتنا في المائة عام الماضية والآثار واضحة في كل دول العالم، وكان اتحاد اللعبة قد ألغى دوري السيدات في ضوء قيود السفر المشددة في البلاد بسبب تفاقم تفشي وباء كورونا في البلاد .

وجاء إيقاف مسابقة الدوري إضافة إلى النشاطات الرياضية الأخرى تماشياً مع قرار رئيس الوزراء ماريسون بعدم السفر الداخلي لمسافات طويلة وتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة والتباعد الاجتماعي.

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