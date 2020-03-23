لاتسيو يخضع للانتقادات.. ويؤجل عودته إلى التدريبات

قرر نادي لاتسيو تأجيل عودته للتدريبات الرسمية إلى موعد لاحق بعد تعرضه لانتقادات كبيرة بسبب سعيه لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي وسط تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان نادي العاصمة الإيطالية فإن لاتسيو أرجأ موعد انطلاق التدريبات إلى موعد لاحق سيعلن عليه بشكل رسمي، كما أكدت إدارة لاتسيو برئاسة كلاوديو لوتيتو أن النادي داعم لقرارات المحافظة على الوضع الصحي المتأزم في الفترة الحالية.

وكان نادي نابولي أول الأندية التي أعلنت موعد عودة اللاعبين إلى خوض التمارين على الرغم من توقف النشاط بشكل رسمي في كل إيطاليا حيث حدد الخامس والعشرين من مارس موعداً لعودة التدريبات في مقر النادي.

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