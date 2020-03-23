طموح يلوح في الأفق لعودة البريمرليغ في يونيو

تقرير 218

بعد التوقف القسري للدوري الإنكليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا، رابطة البريمرليغ تدرس استئناف البطولة الأبرز من الناحية الاقتصادية في أول يونيو فيما ستنتهي في يوليو المقبل بعد تأجيل منافسات كأس أمم أوروبا حتى صيف العام القادم.

وأشارت صحيفة تليغراف البريطانية بأن الرابطة تنوي استئناف المباريات في يونيو المقبل وخلال ستة أسابيع ينتهي ما تبقى من جولات في البريمرليغ بدون حضور الجمهور.

وذكرت الصحيفة أن الموسم المقبل سينطلق عقب انتهاء الحالي بثلاثة أسابيع فقط، ما يعني في أغسطس المقبل مع التزام رابطة الدوري بالحد الأدنى لعدد المباريات المنقولة سنوياًً والتي تحددها عقودها التلفزيونية التي قدمت لها ثلاثة مليارات باوند لمدة ثلاث مواسم.

وأكدت العديد من الشخصيات الرياضية وعلى رأسها رئيس ساوثهامبتون مارتن سمينز لإذاعة بي بي سي أن كرة القدم المنقولة عبر الشاشات يمكن أن تسهم في إعطاء شعور عودة الحياة الطبيعية فيما يظل الجمهور في منازلهم، لأن البريمرليغ مصدر ترفيه والطموح في عودة الأمل للبلاد.

وجاء تعليق البريمرليغ حتى الثلاثين من أبريل المقبل كخطوة مبدئية مع تبقي تسع جولات لنهاية الموسم وكل الاحتمالات أن يعود في يونيو بشكل رسمي رغم وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل بريطانيا إلى أكثر من خمسة آلاف حالة، ووفاة مئتين وثلاثة وعشرين شخصاً الأمر الذي سيضع مسيري البريمرليغ في حالة تأهب قصوى في حال زيادة الإصابات في الفترة المقبلة.

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