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نادي الهلال يطلق برنامجا تدريبيا لـ”الآمال والأواسط”

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق نادي الهلال في بنغازي برنامجا عن الإعداد والتأهيل خاصا بأبناء النادي من لاعبي فئتي الآمال والأواسط.

وأعد النادي هذا البرنامج من أجل مساعدة الرياضيين في المحافظة على لياقتهم البدنية وعدم الزيادة في الوزن خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تشهد توقف النشاط الرياضي والحياة بصفة عامة بسبب انتشار فايروس كورونا.

ويتضمن البرنامج أسبوعين من التمارين الفردية السهلة والتي من الممكن ممارستها في المنزل، بالاضافة إلى مجموعة من النصائح والتوصيات كالمحافظة على توقيت النوم العادي والتدرب بشكل منفرد ومنظم وعدم الإفراط وشرب الماء بكميات معتدلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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