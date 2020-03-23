نادي الهلال يطلق برنامجا تدريبيا لـ”الآمال والأواسط”

أطلق نادي الهلال في بنغازي برنامجا عن الإعداد والتأهيل خاصا بأبناء النادي من لاعبي فئتي الآمال والأواسط.

وأعد النادي هذا البرنامج من أجل مساعدة الرياضيين في المحافظة على لياقتهم البدنية وعدم الزيادة في الوزن خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تشهد توقف النشاط الرياضي والحياة بصفة عامة بسبب انتشار فايروس كورونا.

ويتضمن البرنامج أسبوعين من التمارين الفردية السهلة والتي من الممكن ممارستها في المنزل، بالاضافة إلى مجموعة من النصائح والتوصيات كالمحافظة على توقيت النوم العادي والتدرب بشكل منفرد ومنظم وعدم الإفراط وشرب الماء بكميات معتدلة.

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