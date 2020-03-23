اخبار الرياضة

مشجعو نادي الصقور يكافحون كورونا على طريقتهم

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أبناء مدينة طبرق من منتسبي رابطة مشجعي نادي الصقور العريق بإطلاق حملة توعوية لمحاربة فايروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم.

حيث وزع الشباب المنظمون للحملة ولليوم الثاني على التوالي المواد والمستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات والمعقمات على المارين في الشوارع وتحديدا عند جزيرة المركز الطبي وميدان الشهداء ووسط المدينة، بالتعاون مع رجال جهاز الشرطة العسكرية ورجال المرور.

وتأتي هذه الحملة ضمن العديد من الحملات والمبادرات التي يقوم بها عدد من الأندية والمؤسسات الرياضية انطلاقا من أهميتها في هذا الجانب وتأكيدا على أن دورها ليس رياضيا واجتماعيا ثقافيا فقط بل لها أيضا دور إنساني يتمثل في نشر التوعية بين الناس ومساعدتهم على تجاوز الأزمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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