مشجعو نادي الصقور يكافحون كورونا على طريقتهم

قام أبناء مدينة طبرق من منتسبي رابطة مشجعي نادي الصقور العريق بإطلاق حملة توعوية لمحاربة فايروس كورونا الذي انتشر في عدد من دول العالم.

حيث وزع الشباب المنظمون للحملة ولليوم الثاني على التوالي المواد والمستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات والمعقمات على المارين في الشوارع وتحديدا عند جزيرة المركز الطبي وميدان الشهداء ووسط المدينة، بالتعاون مع رجال جهاز الشرطة العسكرية ورجال المرور.

وتأتي هذه الحملة ضمن العديد من الحملات والمبادرات التي يقوم بها عدد من الأندية والمؤسسات الرياضية انطلاقا من أهميتها في هذا الجانب وتأكيدا على أن دورها ليس رياضيا واجتماعيا ثقافيا فقط بل لها أيضا دور إنساني يتمثل في نشر التوعية بين الناس ومساعدتهم على تجاوز الأزمات.

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