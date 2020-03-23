نادي الهلال يحتفل بالذكرى الـ68 لتأسيسه

في مثل هذا اليوم قبل 68 عاما تأسس نادي الهلال في مدينة بنغازي أحد أبرز وأعرق الأندية في ليبيا.

وكانت 68 عاما كفيلة في وضع نادي الهلال بين أندية الصفوة في ليبيا حيث سجل نفسه بين الكبار بحصده الألقاب في جميع الألعاب، ولطالما كان الهيلاهوب الرقم الصعب في الكرة الليبية في إخراج المواهب التي كتبت التاريخ على مر السنين.

سيكون هذا العام مختلفا على نادي الهلال خاصة بعد تولي نادر أبوشناف مهام إدارة النادي حيث إنه قام بنهضة حقيقية داخل أروقته بداية من الاهتمام بالبنية التحتية للنادي إلى استعادته لأعمدة الفريق الأول لكرة القدم على غرار اللاعب الدولي فيصل البدري وصولا لرغبته في تطوير الجهاز الإداري للنادي والأطر الفنية لجميع الألعاب.

شهد المركز الإعلامي لنادي الهلال تطورا كبيرا وملحوظا في الآونة الأخيرة تماشيا مع النهضة التي يشهدها النادي الأزرق.

اليوم ورغم الظروف التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا لم يتوانى عشاق النادي الأزرق في الاحتفال بعيد معشوقهم الذي أسعدهم طيلة الثمانية والستين عاما.

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