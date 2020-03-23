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نبيل فقير يقترب من أتلتيكو مدريد

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بات اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير والذي ينشط في فريق ريال بيتيس الإسباني محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، آخرها إعلان ميلان رغبته بضم اللاعب الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو رغبة نادي أتلتيكو مدريد بضم اللاعب ضمن خطة الروخي بلانكوس للتطوير.

وبحسب الصحيفة فإن ريال بيتيس يرحب بفكرة بيع لاعبيه في حال عدم تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية العام المقبل.

ويبدو أن النادي الأندلسي سيبيع لاعبيه في الانتقالات الصيفية خاصة أن الفريق يحتل المركز الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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