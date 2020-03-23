نبيل فقير يقترب من أتلتيكو مدريد

بات اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير والذي ينشط في فريق ريال بيتيس الإسباني محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، آخرها إعلان ميلان رغبته بضم اللاعب الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو رغبة نادي أتلتيكو مدريد بضم اللاعب ضمن خطة الروخي بلانكوس للتطوير.

وبحسب الصحيفة فإن ريال بيتيس يرحب بفكرة بيع لاعبيه في حال عدم تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية العام المقبل.

ويبدو أن النادي الأندلسي سيبيع لاعبيه في الانتقالات الصيفية خاصة أن الفريق يحتل المركز الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

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