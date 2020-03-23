هازارد يقترب من العودة إلى الملاعب

اقترب نجم ريال مدريد البلجيكي ايدين هازارد من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية على مستوى القدم.

وقالت تقارير صحفية إن هازارد أجرى عملية جراحية في القدم وإنه أزال الغرز وسيبدأ في فترة التأهيل خاصة أن اللاعب تحت إشراف طبيب خاص به وكذلك يوجد اختصاصي علاج طبيعي سيتابع معه مرحلة التأهيل من المنزل.

ومن المتوقع أن يستأنف هازارد تدريباته لتقوية عضلات قدمه قبل العودة إلى الملاعب ويسعى ريال مدريد لاستعادة نجمه البلجيكي عقب فترة التوقف التي تشهدها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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