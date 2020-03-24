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المدرب التركي فاتح تريم يصاب بفيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مدرب فريق غلطة سراي التركي فاتح تريم أنه أصيب بفيروس كورونا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تريم قال في تغريدة سريعة أنه أجرى الفحص فجاءت نتيجته إيجابية مضيفا أنه حاليا في أيدي أمينة ويأمل الشفاء العاجل.

وكان مدرب ميلان السابق قد انتقد الاتحاد التركي منذ أسبوع مضى عندما تأخر في إيقاف المسابقة وشكل خطورة على حياة اللاعبين والمدربين والحكام من هذا الوباء الذي يعصف بالعالم هذه الأيام.

وشارك تريم قبل أسبوع أيضا في مباراة فريقه غلطة سراي التركي أمام بيشكتاش ضمن مباريات الدوري التركي لكرة القدم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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