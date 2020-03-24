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الاتحاد الإسباني يوقف مسابقاته بعد ارتفاع إصابات كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقف الاتحاد الإسباني بالاتفاق مع رابطة الليغا منافسات كرة القدم في البلاد إلى أجل غير مسمى وذلك بعد تطور الأحداث جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

الاتحاد الإسباني ومن خلال بيانه قال أن قرار الإيقاف جاء بعد مراقبة الأحداث وحرصا منها على سلامة الجميع إذ ينتظر الضوء الأخضر في الأيام القادمة من وزارة الصحة الإسبانية من أجل تحديد موعد جديد واستناف النشاط.

وكان الاتحاد الإسباني قد قام بتأجيل المسابقة قبل أسبوعين على أن تنطلق مرة أخرى في أبريل لكن نسب الإصابات العالية في البلاد أجبرته على هذا القرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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