الاتحاد الإسباني يوقف مسابقاته بعد ارتفاع إصابات كورونا

أوقف الاتحاد الإسباني بالاتفاق مع رابطة الليغا منافسات كرة القدم في البلاد إلى أجل غير مسمى وذلك بعد تطور الأحداث جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

الاتحاد الإسباني ومن خلال بيانه قال أن قرار الإيقاف جاء بعد مراقبة الأحداث وحرصا منها على سلامة الجميع إذ ينتظر الضوء الأخضر في الأيام القادمة من وزارة الصحة الإسبانية من أجل تحديد موعد جديد واستناف النشاط.

وكان الاتحاد الإسباني قد قام بتأجيل المسابقة قبل أسبوعين على أن تنطلق مرة أخرى في أبريل لكن نسب الإصابات العالية في البلاد أجبرته على هذا القرار.

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