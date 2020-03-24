اخبار الرياضة

لاعبو فولفسبورغ يتحدون “كورونا” ويعودون للتمرينات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنف لاعبو فريق نادي فولفسبورغ الألماني تدريباتهم يوم أمس الاثنين في تحدّ واضح للظروف الراهنة كأول نادي في الدوريات الخمسة الكبرى يعود للتدريبات بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورغم أن جميع مباريات الكرة الألمانية قد تم تأجيلها إلى الثالث من أبريل المقبل فإن نادي الذئاب قرر اتخاذ هذه الخطوة، ولم يتمرن اللاعبون بالكرة في الملعب، بل باشروا تدريباتهم داخل الصالة الرياضية فقط ولمدة ساعتين، من أجل استرجاع لياقتهم البدنية.

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات متفرقة كإجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا، كما اتخذ النادي إجراءات واحتياطات أخرى كتوفير المعدات والمواد الخاصة بالتعقيم لكل اللاعبين والحاضرين من الطاقم الفني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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