اخبار الرياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يؤجل مسابقاته إلى شهر مايو

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدّد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أو كما يعرف بالكونيمبول قرار تمديد بطولتيه كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

الكونميبول أعلن أن تمديده سيستمر حتى مايو المقبل بعد قرار مبدئي سابق كان يشير لإمكانية استئناف المباريات في نهاية الأسبوع لكن تصاعد أزمة كورونا جعلته يتجه لهذا الخيار.

وقبل أيام قرر الكونميبول تأجيل بطولة كوبا أميركا الصيف القادم إلى صيف عام 2021 في كولومبيا والأرجنتين بين الحادي عشر من يونيو والعاشر من يوليو.

وتواجه كرة القدم على مستوى العالم موجة من التأجيلات منذ بداية شهر مارس الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك