اتحاد أمريكا الجنوبية يؤجل مسابقاته إلى شهر مايو

مدّد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أو كما يعرف بالكونيمبول قرار تمديد بطولتيه كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

الكونميبول أعلن أن تمديده سيستمر حتى مايو المقبل بعد قرار مبدئي سابق كان يشير لإمكانية استئناف المباريات في نهاية الأسبوع لكن تصاعد أزمة كورونا جعلته يتجه لهذا الخيار.

وقبل أيام قرر الكونميبول تأجيل بطولة كوبا أميركا الصيف القادم إلى صيف عام 2021 في كولومبيا والأرجنتين بين الحادي عشر من يونيو والعاشر من يوليو.

وتواجه كرة القدم على مستوى العالم موجة من التأجيلات منذ بداية شهر مارس الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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