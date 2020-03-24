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هودسون أودوي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تشيلسي عن تماثل لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي للشفاء التام من فيروس كورونا والذي أصابه مؤخراً بعد أن أكمل اللاعب فترة العزل الذاتي.

وأوضح تشيلسي أن أودوي أصبح بحالة جيدة بعد قضاء فترة العزل الذاتي المطلوبة والتي أثبتت شفاءه بشكل تام، حيث أشار بيان البلوز بأن اللاعب الشاب يعمل بجد في تدريباته المنزلية للحفاظ على اللياقة كبقية لاعبي الفريق.

وتعرّض أودوي لإصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس الجاري بعدما أجرى الفحوصات الخاصة وجاءت عينته إيجابية وتم بعدها إخلاء النادي وعزل كل اللاعبين والموظفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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