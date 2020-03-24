هودسون أودوي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا

أعلن تشيلسي عن تماثل لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي للشفاء التام من فيروس كورونا والذي أصابه مؤخراً بعد أن أكمل اللاعب فترة العزل الذاتي.

وأوضح تشيلسي أن أودوي أصبح بحالة جيدة بعد قضاء فترة العزل الذاتي المطلوبة والتي أثبتت شفاءه بشكل تام، حيث أشار بيان البلوز بأن اللاعب الشاب يعمل بجد في تدريباته المنزلية للحفاظ على اللياقة كبقية لاعبي الفريق.

وتعرّض أودوي لإصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس الجاري بعدما أجرى الفحوصات الخاصة وجاءت عينته إيجابية وتم بعدها إخلاء النادي وعزل كل اللاعبين والموظفين.

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