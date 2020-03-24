كورونا يطيح بأولمبياد طوكيو

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بياناً أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” بعد الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة وضع الألعاب التي من المفترض أن تقام بعد أقل من أربعة أشهر .

وذكر البيان أن الاجتماع قد شهد انضمام رئيس اللجنة المنظمة للألعاب موري يوشيرو والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو وعدد من المسؤولين اليابانيين ومسؤولي اللجنة الأولمبية .

وتوصل الطرفان إلى تأجيل الألعاب إلى صيف العام القادم بعد تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم في الوقت الحالي ما جعل إمكانية التأجيل ممكنة في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة السفر وعدد الإصابات في الدول الأوروبية والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف إصابة إضافة إلى الآثار الناتجة من غياب للتدريبات في الوقت الراهن للرياضيين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية