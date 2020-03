تقرير: ريال مدريد لن يضم مبابي الصيف المقبل

باريس سان جيرمان سيقدم عرضا لمبابي براتب قيمته 30 مليون يورو في الموسم [انترنت]

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد اتخذ قرارا جديدا بشأن تحركه لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة ماركا أن مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد في هذا الصيف.

وأضافت: النادي لا يريد أن يعرض علاقته الجيدة مع مسؤولي سان جيرمان للخطر أبدا، كذلك مبابي الذي يربطه عقد معهم حتى 2022 لا تبدو عليه النية للضغط عليهم للخروج قبل ذلك وتحديدا هذا الصيف.

وشددت الصحيفة: قدومه صيف 2021 هو الأمر الأكثر ترجيحا بأن يحدث، حيث ترى إدارة الميرنغي أنها ستكون فى موقف قوة لحسم الصفقة بالإضافة إلى أن الوضع الحالي اقتصادياً لا يساعد على إتمام صفقة بهذا الحجم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، يوم الأربعاء، فإن باريس سان جيرمان سيقدم عرضا لمبابي براتب قيمته 30 مليون يورو في الموسم، من أجل تجديد تعاقده.

ووفقا للمجلة الشهيرة، يعتبر التجديد لمبابي الهدف الأول للبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، الذي لا يعتزم إهدار الكثير من الموارد المالية في أي اتجاه آخر، أملا في إقناع النجم الفرنسي بالاستمرار مع الفريق.

وتمثل قيمة العرض الجديد زيادة ملحوظة عن العقد الحالي لمبابي، الذي يتقاضى به 21 مليون يورو في الموسم، وسيسمح له العقد الجديد بالاقتراب من نيمار.

وينتهى تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان فى يونيو 2020، إذ خاض 33 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 30 هدفاً و17 تمريرة حاسمة.

