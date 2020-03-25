برشلونة يتحرك لحسم صفقة الأرجنتيني لوتارو

اقترب برشلونة من حسم صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينز إلى صفوفه لتعزيز خط هجومه الموسم المقبل وتعويض إمكانية رحيل مهاجمه الحالي لويس سواريز الذي تقدم في العمر وتعرض للعديد من الإصابات في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن برشلونة قد اتفق مع وكيل أعمال اللاعب على جميع البنود الشخصية لكن الفريق الكاتلوني سيواجه إشكالية إقناع إدارة الإنتر في التخلي عن اللاعب حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي لحوالي 111 مليون يورو.

وقدم المهاجم الأرجنتيني عروضا قوية هذا الموسم إذ ساهم في تسجيل العديد من الأهداف وحصد النقاط التي رفعت من احتمالية منافسة الإنتر في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية