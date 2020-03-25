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برشلونة يتحرك لحسم صفقة الأرجنتيني لوتارو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب برشلونة من حسم صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينز إلى صفوفه لتعزيز خط هجومه الموسم المقبل وتعويض إمكانية رحيل مهاجمه الحالي لويس سواريز الذي تقدم في العمر وتعرض للعديد من الإصابات في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن برشلونة قد اتفق مع وكيل أعمال اللاعب على جميع البنود الشخصية لكن الفريق الكاتلوني سيواجه إشكالية إقناع إدارة الإنتر في التخلي عن اللاعب حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي لحوالي 111 مليون يورو.

وقدم المهاجم الأرجنتيني عروضا قوية هذا الموسم إذ ساهم في تسجيل العديد من الأهداف وحصد النقاط التي رفعت من احتمالية منافسة الإنتر في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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