الأهلي طرابلس يتضامن مع الجامعة التونسية لكرة القدم

راسلت إدارة النادي الأهلي طرابلس متمثلة في رئيسها ساسي أبوعون الجامعة التونسية لكرة القدم معلنا تضامن إدارة ومشجعي النادي مع الدولة التونسية، جراء تفشي فيروس كورونا الذي يجتاحها هذه الأيام وتحاول الجهات المعنية احتوائه.

ووضّح البيان أن إدارة النادي مستعدة لتسخير جميع إمكانياتها لخدمة الشعب التونسي ومساعدته في تجاوز محنته الحالية بناء على العلاقة الوطيدة التي تجمع الأهلي طرابلس بالدولة التونسية، حيث يقيم الفريق باستمرار معسكراته التدريبية في كافة الألعاب منذ سنوات هناك.

وشهدت الساعات الماضية تعاطفا كبيرا من قبل الأندية والفرق الليبية مع الدولة التونسية وشعبها الذي يقاوم هذه الأيام فيروس كورونا بعد أن سجلت وزارة الصحة أكثر من 100 إصابة.

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