ميلان يبحث إمكانية التعاقد مع الألماني غوتزه

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ميلان يدرس جديا إمكانية ضد لاعب بروسيا دورتموند الألماني ماريو غوتزه لتعزيز صفوفه في الميركاتو القادم خاصة أن عقده ينتهي في شهر يونيو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن اللاعب يفكر بشكل جاد في الرحيل عن دورتموند خاصة وأنه لم يحصل على فرصته باللعب أساسيا في الفريق الألماني هذا الموسم، وتبدو فرضية الانتقال إلى إيطاليا الموسم القادم مناسبة بالنسبة له.

وعلى غرار ميلان المهتم بالتعاقد معه يوجد فريق نابولي والإنتر الراغبين بدورهما في التعاقد معه، وقد تبدأ مفاوضات انتقاله إلى إيطاليا في نهاية أبريل المقبل فور السيطرة على وباء كورونا الذي جمد كل المسابقات الرياضية على مستوى في شهر مارس الحالي حتى أجل غير مسمى.

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