اخبار الرياضة

ميلان يبحث إمكانية التعاقد مع الألماني غوتزه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ميلان يدرس جديا إمكانية ضد لاعب بروسيا دورتموند الألماني ماريو غوتزه لتعزيز صفوفه في الميركاتو القادم خاصة أن عقده ينتهي في شهر يونيو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن اللاعب يفكر بشكل جاد في الرحيل عن دورتموند خاصة وأنه لم يحصل على فرصته باللعب أساسيا في الفريق الألماني هذا الموسم، وتبدو فرضية الانتقال إلى إيطاليا الموسم القادم مناسبة بالنسبة له.

وعلى غرار ميلان المهتم بالتعاقد معه يوجد فريق نابولي والإنتر الراغبين بدورهما في التعاقد معه، وقد تبدأ مفاوضات انتقاله إلى إيطاليا في نهاية أبريل المقبل فور السيطرة على وباء كورونا الذي جمد كل المسابقات الرياضية على مستوى في شهر مارس الحالي حتى أجل غير مسمى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك