اخبار الرياضة

اليونايتد يقرر شراء إيغالو من شنغهاي الصيني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى مانشستر يونايتد استعداده للتعاقد بشكل نهائي مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مقابل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني، عقب ضمه على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن الشياطين الحمر متمسكون بضم إيغالو خلال الصيف المقبل بشكل دائم من فريقه الأصلي شنغهاي شينهوا بعد أدائه المميز مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تدفع إدارة مانشستر يونايتد قرابة خمسة عشر مليون باوند.

وتمكن المهاجم النيجيري من تسجيل أربعة أهداف في أول ثمانية مباريات خاضها مع الشياطين الحمر في كل المسابقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك