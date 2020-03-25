اليونايتد يقرر شراء إيغالو من شنغهاي الصيني

أبدى مانشستر يونايتد استعداده للتعاقد بشكل نهائي مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو مقابل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني، عقب ضمه على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن الشياطين الحمر متمسكون بضم إيغالو خلال الصيف المقبل بشكل دائم من فريقه الأصلي شنغهاي شينهوا بعد أدائه المميز مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تدفع إدارة مانشستر يونايتد قرابة خمسة عشر مليون باوند.

وتمكن المهاجم النيجيري من تسجيل أربعة أهداف في أول ثمانية مباريات خاضها مع الشياطين الحمر في كل المسابقات.

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