خيسوس يعود للبرتغال بعد التعافي من كورونا

عاد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق فلامينغو البرازيلي إلى بلده ليقضي فترة التوقف الحالية وتجمد النشاط الرياضي في البرازيل بعد ثبوت سلامته من فيروس كورونا الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية بأن المدرب خيسوس ظهر في مطار لشبونة مرتدياً كمامة مع أسرته، مفضلا قضاء فترة التوقف الحالية في منزله عقب سلامته من فيروس كورونا.

وكان المدرب صاحب الخمسة والستين عاماً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عقب الخضوع لفحص جديد بعد الفحوصات الأولية التي أجراها في البرازيل، والتي أوضحت إيجابية العينات ما يعني إصابته بالفيروس إلا أن فلامينغو أكد بأن خيسوس لم يصب بوباء كورونا.

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