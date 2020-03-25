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خيسوس يعود للبرتغال بعد التعافي من كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق فلامينغو البرازيلي إلى بلده ليقضي فترة التوقف الحالية وتجمد النشاط الرياضي في البرازيل بعد ثبوت سلامته من فيروس كورونا الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية بأن المدرب خيسوس ظهر في مطار لشبونة مرتدياً كمامة مع أسرته، مفضلا قضاء فترة التوقف الحالية في منزله عقب سلامته من فيروس كورونا.

وكان المدرب صاحب الخمسة والستين عاماً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عقب الخضوع لفحص جديد بعد الفحوصات الأولية التي أجراها في البرازيل، والتي أوضحت إيجابية العينات ما يعني إصابته بالفيروس إلا أن فلامينغو أكد بأن خيسوس لم يصب بوباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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