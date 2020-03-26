النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تلغي اجتماعها المزمع عقده في إبريل القادم

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) _ قرر مجلس إدارة النقابة العامة للأعلاميين الرياضيين، إلغاء الاجتماع المزمع عقده في شهر إبريل من العام الجاري، و ترحيله إلى العام القادم وفقا لما أقره النظام الأساسي للنقابة.

هذا ويأتي القرار تنفيذا لتعليمات اللجنة الإستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، و إحتراما للتدابير والخطة المعدة من قبل الحكومة الليبية لمنع إنتشار هذا الفايروس، لا سيما بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الامراض عن أول حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقررت النقابة أيضا تعليق العمل بكافة الفروع والتنسيقيات بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا.

ودعت النقابة جميع الإعلاميين والصحفيين والمصورين المنتسبين لها إلى المساهمة في التوعية والإرشاد والتثقيف ومد يد العون لمؤسسات الدولة، التي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمجابهة جائحة كورونا، والتي صنفت كوباء عالميا. (وال _ بنغازي) ع ف / ه ع

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