حملة رياضية لتعقيم الشوارع والمؤسسات في طرابلس

بدأ ثلاثة لاعبين سابقين في كرة القدم الليبية وهم أشرف العماري وناصر القبائلي وفوزي الرشراش حملة لتعقيم شوارع طرابلس لمجابهة فيروس كورونا الذي تفشى في العالم وسجلت أول حالة له في ليبيا قبل يومين.

الفكرة وبحسب موقع ريميسا الرياضي كانت عن طريق مدافع المدينة السابق أشرف العماري إذ قال في تصريحاته لموقع ريميسا إنّ العمل بدأ بعد يومين من الدعوة ويهدف إلى تعقيم شوارع ومؤسسات منطقة تاجوراء ما جعل العديد من الناس يتبرعون بمبالغ مالية لدعمها.

وأطلق عدد كبير من اللاعبين الليبيين العديد من المبادرات التي تهدف للحد من خطر فيروس كورونا ومحاربته قبل التفشي في ليبيا.

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