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حملة رياضية لتعقيم الشوارع والمؤسسات في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ ثلاثة لاعبين سابقين في كرة القدم الليبية وهم أشرف العماري وناصر القبائلي وفوزي الرشراش حملة لتعقيم شوارع طرابلس لمجابهة فيروس كورونا الذي تفشى في العالم وسجلت أول حالة له في ليبيا قبل يومين.

الفكرة وبحسب موقع ريميسا الرياضي كانت عن طريق مدافع المدينة السابق أشرف العماري إذ قال في تصريحاته لموقع ريميسا إنّ العمل بدأ بعد يومين من الدعوة ويهدف إلى تعقيم شوارع ومؤسسات منطقة تاجوراء ما جعل العديد من الناس يتبرعون بمبالغ مالية لدعمها.

وأطلق عدد كبير من اللاعبين الليبيين العديد من المبادرات التي تهدف للحد من خطر فيروس كورونا ومحاربته قبل التفشي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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