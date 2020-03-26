بيدرو يقرر الرحيل عن تشلسي نهاية الموسم

أظهر الإسباني بيدرو رودريجز نجم تشلسي الإنجليزي نيته الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم وهو موعد نهاية عقده رفقة الفريق اللندني.

بيدرو ومن خلال تصريحاته لصحيفة الديلي ميل البريطانية تحدث بشكل مقتضب عن مستقبله ورغبته في الرحيل، لكنه يركز في الوقت الحالي بحسب ما ذكر على أزمة فيروس كورونا مضيفا أنه لا يعلم من الأساس متى يكون موعد العودة للتدريبات.

ووجه بيدرو رسالة شكر للأطباء ومن يعملون على إنهاء الأزمة الحالية في العالم مضيفا في الوقت ذاته أنه يشعر بالحسرة لعدم قدرته على البقاء مع أسرته في الوقت الحالي بإسبانيا بسبب الحجر الصحي المفروض على غالبية المدن الإنجليزية وإغلاق المجال الجوي.

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