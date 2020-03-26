يوفنتوس يقترب من تجديد عقد مدافعه كليني

اقترب يوفنتوس من تجديد عقد مدافعه الإيطالي جوريجو كيليني لموسم إضافي بناء على رغبة الطرفين إذ يتطلع نجم خط الدفاع للبقاء موسما إضافيا.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية قالت إن اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 عاما يفضل فكرة البقاء لموسم جديد رفقة فريقه وإن وكيل أعماله وإدارة السيدة العجوز قد توصلا لاتفاق رسمي يقضي باستمراره الموسم المقبل ولم يتبقّ إلا الإعلان الرسمي عن تجديد العقد.

وعانى كيليني من موسم متقلب بعد تعرضه للإصابة على مستوى الركبة وابتعد لفترة طويلة قبل أن يعود للملاعب الفترة الماضية التي سبقت التوقف الإجباري لكرة القدم على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

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